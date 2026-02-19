Mainz 05-Amburgo venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Mainz 05, guidato dall’allenatore Fischer, ha perso 2-1 contro l’Amburgo di Polzin, una sconfitta che complica la corsa in Bundesliga. La partita si è giocata venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:30, davanti a un pubblico di circa 15.000 tifosi. L’Amburgo ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo, mentre il Mainz ha sfiorato il pareggio con un tiro fuori di poco. La squadra di casa ora cerca di recuperare punti in campionato, sperando di migliorare la posizione in classifica.

In attesa di sapere chi sarà l’avversario negli ottavi di Conference League il Mainz 05 di Fischer continua a risalire la china in Bundesliga ed è impegnato quest’oggi in casa contro l’Amburgo di Polzin. Gli 05er sono stati nettamente travolti dal Borussia Dortmund nell’anticipo dell’ultimo turno, seconda sconfitta della gestione del tecnico ex Union Berlin e per certi versi ininfluente visti i passi falsi di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mainz 05-Amburgo (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Borussia Dortmund-Mainz 05 (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiQuesta sera alle 20:30 il Borussia Dortmund affronta in casa il Mainz 05 nel turno 22 della Bundesliga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Borussia Dortmund - Mainz in Diretta Streaming | DAZN IT; FSV Mainz 05 vs Hamburger SV Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 20-02-2026; Pronostico Mainz-Amburgo 20 febbraio 2026: 23ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Mainz - Amburgo: 20 Febbraio 2026 ?. Pronostico Mainz-Amburgo: quattro sberle da dimenticareMainz-Amburgo è una partita di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Derby di Amburgo St. Pauli e Amburgo entrano in campo Il Millerntor ribolle, il gelo non conta più Queste immagini dicono tutto #StPauli #HamburgerDerby #Millerntor #ForzaStPauli #Kiezclub facebook