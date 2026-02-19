Madonna sostiene l' atleta olimpica Amber Glenn con un videomessaggio | Così forte così bella così coraggiosa

Madonna ha inviato un videomessaggio di sostegno all’atleta olimpica Amber Glenn, che si preparava a esibirsi. La cantante ha commentato la forza, la bellezza e il coraggio della pattinatrice, trasmettendo parole di incoraggiamento prima della sua performance su “Like a Prayer”. Glenn si è mostrata emozionata nel ricevere il messaggio, che le ha dato carica prima di salire sul ghiaccio. La scena si è svolta nel contesto delle prove in vista di un evento importante.

Il pattinaggio sul ghiaccio in tutte le sue forme è forse uno degli sport che ci sta regalando più emozioni durante le Olimpiadi invernali di Milano. Tra costumi incredibilmente scenografici, l'epopea di Ilia Malinin e un momento in cui lo sport e la cultura pop si sono perfettamente incrociati. Stiamo parlando dell'esibizione di Amber Glenn, pattinatrice artistica del team Usa, che per la sua performance individuale del 17 febbraio ha scelto di esibirsi sulle note di Like a Prayer di Madonna. La sportiva di 26 anni ha reso omaggio al singolo del 1989, non solo attraverso musica e coreografia, ma anche con il costume di scena che richiamava il look indossato da Madonna nel videoclip originale, tra drappi bordeaux e inserti in pizzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

