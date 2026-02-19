Madonna Pavarotti Pink Floyd Eric Clapton e gli altri | al Mef in mostra le Ferrari delle star della musica

Nel 1960, Maria Callas ricevette una Ferrari come regalo da Aristotele Onassis, una scelta insolita per una cantante lirica. La vettura, una 250 GT 2+2 firmata Pininfarina, rappresentava più di un semplice mezzo di trasporto: era un simbolo di prestigio e stile. Oggi, al Mef di Modena, si può ammirare questa auto e altre appartenute a star della musica come Madonna, Pavarotti, Pink Floyd e Clapton. La mostra mette in luce il legame tra celebrità e automobili di lusso, con pezzi unici e storie affascinanti.

Modena, 19 febbraio 2026 -  Nel 19 60, al culmine della sua carriera, osannata in tutto il mondo, Maria Callas ricevette un regalo speciale da Aristotele Onassis: non un collier d’oro zecchino, non una manteau di zibellino, ma una Ferrari, la 250 GT 2+2 firmata Pininfarina, «un’auto elegante, misurata, con le proporzioni perfette che sembrano disegnate per accompagnare la bellezza», dicono gli esperti. Incantevole e stilizzata nella sua carrozzeria color argento, il tempo non ne ha scalfito il fascino profondo e carezzevole. Un’auto quasi Divina, come la sua proprietaria, che da ieri si lascia ammirare da tutti, nell’eccezionale mostra immersiva « The greatest Hits » che – nel giorno del compleanno del Drake – si è inaugurata al Museo Enzo Ferrari e rimarrà allestita per un anno, fino al 16 febbraio 2027: più di venti splendide Ferrari, appartenute o guidate dalle leggende della musica, raccontano una storia di passioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

