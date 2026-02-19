Ma che ci fa Gianni Infantino al Board of Peace per Gaza? La scenetta criticata con il cappellino USA – Il video
Gianni Infantino ha partecipato al Board of Peace per Gaza a Washington, suscitando molte critiche a causa di un video in cui indossa un cappellino degli Stati Uniti. La sua presenza ha sorpreso molti, considerando il ruolo di leader sportivo e la delicatezza del tema. La riunione si concentra sulle possibili iniziative per alleviare le sofferenze nella regione, ma l’attenzione si è spostata anche sulla scelta di Infantino di partecipare in quel modo. La sua presenza ha acceso un dibattito sulla neutralità delle figure pubbliche in contesti delicati.
Non solo leader internazionali. Alla prima riunione del Board of Peace per Gaza a Washington era presente anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Donald Trump lo ha citato, in apertura, sottolineando che per i mondiali che si svolgono quest’anno negli Stati Uniti, Canada e Messico sono stati venduti «biglietti record». Lui sembra non disdegnare i complimenti e sta diventando virale sui social la mise (temporanea e ironica) del cappellino USA indossato davanti alla stampa. Una mossa che però molti non sembrano gradire. Pagliacci alla corte del Re folle, a questo siamo ridotti. https:t.🔗 Leggi su Open.online
Board of Peace, Fratoianni (Avs): "Affaristi che vogliono speculare su genocidio a Gaza" – Il videoIl leader di Avs, Fratoianni, denuncia che il Board of Peace è una truffa.
Board of Peace, con Trump spunta anche il presidente Fifa InfantinoIl presidente della Fifa, Gianni Infantino, si trova a Washington a causa di una riunione inaspettata del Board of Peace per Gaza, convocata da Donald Trump.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
C'è anche il presidente della FIFA Gianni Infantino alla riunione del #BoardofPeace di Trump, in corso a Washington. "La FIFA raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza, si occuperà di campi e impianti" ha detto Trump, per spiegarne la presenza. x.com
