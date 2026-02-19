Lusso e bellezza in evoluzione | i grandi magazzini europei puntano su esperienze uniche per attrarre i clienti

I grandi magazzini europei, come La Rinascente e Selfridges, hanno deciso di rinnovarsi per attirare clienti sempre più esigenti. La causa è la crescente concorrenza del mercato digitale e la voglia di offrire esperienze uniche. Ora, questi negozi investono in aree interattive e servizi personalizzati, creando ambienti dove i clienti possono testare nuovi prodotti di bellezza e partecipare a workshop. Questa strategia mira a trasformare la visita in un momento di piacere, rendendo il retail di lusso più coinvolgente e innovativo.

Beauty Revolution: I Grandi Magazzini Ridisegnano il Futuro del Retail di Lusso. I grandi magazzini europei, da La Rinascente a Selfridges, stanno investendo in un radicale rinnovamento del settore beauty, puntando su esperienze interattive e spazi dedicati. Mentre negli Stati Uniti la situazione è più complessa, con difficoltà ad attrarre clienti e a competere con retailer specializzati e l’e-commerce, l’Europa guarda all’innovazione come chiave per rilanciare le vendite e fidelizzare la clientela. L’Europa Scommette sull’Esperienza. Il mondo del beauty retail è in costante evoluzione, con una competizione sempre più accesa tra canali online, store monomarca e i tradizionali department store.🔗 Leggi su Ameve.eu

Si avvicina la fine dei grandi magazzini di lusso americaniLe grandi catene di magazzini di lusso negli Stati Uniti stanno affrontando una crisi ormai da diversi anni.

