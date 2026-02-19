Luperto | Felice di essere qui la presenza di mister Nicola è stata determinante

Sebastiano Luperto si sente felice di essere in squadra, dopo aver condiviso le prime due settimane di allenamenti. La causa di questa soddisfazione risiede nel supporto di mister Nicola, che ha aiutato Luperto a integrarsi rapidamente. Il difensore sottolinea come la sua presenza abbia rafforzato il reparto difensivo, offrendo maggiore sicurezza alla squadra. Luperto ha già mostrato le sue qualità in campo, contribuendo alle recenti partite. La sua esperienza si rivela un elemento chiave nel progetto della squadra.

sebastiano luperto, arrivato da poco più di due settimane, ha già consolidato un ruolo di riferimento nella linea difensiva della squadra: la sua presenza costante in campo, fin dall’esordio da titolare contro Atalanta e Genoa, è stata accompagnata anche da un assist decisivo a Thorsby nella sfida bergamasca. in conferenza stampa ha condiviso le prime impressioni sull’ambiente, sul lavoro svolto fin qui e sulle prospettive future, evidenziando la centralità della guida tecnica e della responsabilità collettiva nel percorso stagionale. l’influenza di mister Nicola ha orientato la scelta di vestire la maglia grigiorossa: luperto ha spiegato di aver parlato molto con il tecnico, di conoscere le sue richieste e di riconoscere cosa possa offrire alla squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui»Sebastiano Luperto si presenta alla Cremonese dopo aver firmato il contratto, portando con sé entusiasmo e determinazione.

