Luminara lavori in corso Bedini e il Giugno pisano | Sarà pieno di sorprese

Pisa, 19 febbraio 2026 – «La Luminara si prepara tutto l'anno. Abbiamo iniziato a settembre con lunghi sopralluoghi sui Lungarni, con le foto dei palazzi montati per vedere dove e come migliorarli. Poi abbiamo accantonato un bel po' di risorse per intervenire. E a breve. ci saranno molte sorprese!». Lo annuncia sui propri social network l'assessore alla Cultura, Filippo Bedini, che fa il punto sul lavoro preparatorio per rendere ancora più magica la notte della Luminara di San Ranieri, per la quale è stato avviato l'iter finalizzato alla candidatura a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.