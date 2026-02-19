Lugo ripartono gli incontri dedicati all’orticoltura

Lugo riprende gli incontri sull’orticoltura, un evento promosso dall’assessorato ai Servizi ambientali. La prima tappa si terrà questa settimana nel centro della città, coinvolgendo appassionati e cittadini che vogliono scoprire i segreti delle coltivazioni domestiche. Durante l’appuntamento, esperti e volontari si scambieranno consigli pratici su come coltivare verdure e piante aromatiche sul balcone o nel giardino. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in iniziative di sensibilizzazione ambientale e orticolturale. La serie di incontri durerà fino a fine mese.

Tornano anche quest’anno i World Café sull’Orticoltura promossi dall’assessorato ai Servizi ambientali del Comune di Lugo. L’iniziativa, nata in collaborazione con la Pro Loco, ha l’obiettivo di fare divulgazione in merito alla cultura del verde, avvicinando i cittadini al giardinaggio e all’ orticoltura. Si tratta di percorsi formativi dedicati alla conoscenza e alla pratica della coltivazione sostenibile, conferenze informali, per fare in modo che gli appassionati dell’ orticoltura biologica e sostenibile possano condividere esperienze, consigli e saperi. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e si rivolgono in modo particolare ai concessionari degli orti comunali di Lugo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lugo, ripartono gli incontri dedicati all’orticoltura Incontri con i cittadini organizzati dalla Cardiologia di LugoLa Cardiologia dell’Ospedale Umberto I di Lugo ha annunciato quattro incontri aperti ai cittadini, in programma dal 9 al 15 febbraio. Ciclo di incontri dedicati ai genitoriIl Comune di Cortona e la cooperativa Polis – Lilliput hanno avviato un ciclo di incontri per aiutare i genitori a gestire meglio le sfide quotidiane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lugo, ripartono gli incontri dedicati all’orticoltura. Lugo, ripartono gli incontri dedicati all’orticolturaTorna l’iniziativa World Café per promuovere la cultura del verde: appuntamenti gratuiti aperti a tutti. . msn.com Lugo: ripartono i «World Café» sull’orticoltura, ciclo di incontri per promuovere la cultura del verdeAppuntamenti informali e gratuiti, tra fine febbraio e fine marzo, per confrontarsi sui temi della coltivazione sostenibile ... ravenna24ore.it Consultorio Giovani Lugo facebook