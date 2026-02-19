Lucio Corsi e Cloe Simoncioni | l’amore segreto che conquista i fan
Lucio Corsi e Cloe Simoncioni sono stati visti insieme durante un evento musicale, facendo emergere il loro legame nascosto. La causa di questa attenzione deriva dalla loro frequentazione discreta, che ha fatto parlare i fan e i media di una possibile storia d’amore. Corsi, noto per le sue canzoni poetiche, e Simoncioni, modella e artista, si sono incontrati più volte negli ultimi mesi. Un dettaglio concreto: sono stati fotografati mentre uscivano insieme da un locale di Milano, alimentando le voci sulla loro relazione.
