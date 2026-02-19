Luce e colore | a Salerno la mostra in ricordo di Niny Lo Vito

Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la Sala Parrocchiale Ambrosini della Parrocchia di S. Demetrio M. a Salerno ospita l'evento "Niny - Luce e colore", un'esposizione d'arte aperta a tutta la cittadinanza. La mostra è organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Niny Lo Vito e raccoglie le sue opere con l'obiettivo di celebrarne il lascito artistico e umano. Il programma dell'evento prevede l'inaugurazione venerdì alle ore 19.30. L'esposizione sarà poi visitabile durante il fine settimana: sabato l'apertura è prevista dalle ore 18.🔗 Leggi su Salernotoday.it

