Luce e colore | a Salerno la mostra in ricordo di Niny Lo Vito

Da salernotoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la Sala Parrocchiale Ambrosini della Parrocchia di S. Demetrio M. a Salerno ospita l'evento "Niny - Luce e colore", un'esposizione d'arte aperta a tutta la cittadinanza. La mostra è organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Niny Lo Vito e raccoglie le sue opere con l'obiettivo di celebrarne il lascito artistico e umano. Il programma dell'evento prevede l'inaugurazione venerdì alle ore 19.30. L'esposizione sarà poi visitabile durante il fine settimana: sabato l'apertura è prevista dalle ore 18.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Mostra di Gabriella Pampana 'Quando la luce incontra il colore' al Fortilizio della CittadellaE' stata inaugurata venerdì 6 febbraio al Fortilizio della Cittadella la mostra personale di Gabriella Pampana, intitolata

A Pisogne arriva la mostra “Jerry Zeniuk. Il colore”, lo speciale su Sky ArteA Pisogne, il Museo Mirad’Or ospita la mostra “Jerry Zeniuk.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I pittori e la luce: alla Bassani la seconda tappa dell'itinerario nell'arte con Angela Pampolini; Pellizza e Ballero. La divina luce in primavera al MAN di Nuoro - Aise.it; Le Ragioni dello Spirito. La costruzione dell’assoluto tra materia, luce e rigore formale nella nuova personale di Filippo Cigni alla Galleria d’arte La Fonderia di Firenze; La chiave cambia colore: ecco come funziona la ‘meraviglia’ della Ferrari Luce | Quattroruote.it.

Luce e colore: a Salerno la mostra in ricordo di Niny Lo VitoDa venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la Sala Parrocchiale Ambrosini della Parrocchia di S. Demetrio M. a Salerno ospita l'evento Niny - Luce e colore, un'esposizione d'arte aperta a tutta la ... salernotoday.it

Luce e colori nuovi ad affreschi, vetrate e sculture in monumenti PugliaAffreschi rinvigoriti nei colori e nuova luce a vetrate e opere sculturee: Fondazione Puglia ha finanziato tre interventi di restauro nella chiesa di San Benedetto di Conversano, nel Barese, della Cat ... ansa.it