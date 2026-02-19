Luce e colore | a Salerno la mostra in ricordo di Niny Lo Vito
Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la Sala Parrocchiale Ambrosini della Parrocchia di S. Demetrio M. a Salerno ospita l'evento "Niny - Luce e colore", un'esposizione d'arte aperta a tutta la cittadinanza. La mostra è organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Niny Lo Vito e raccoglie le sue opere con l'obiettivo di celebrarne il lascito artistico e umano. Il programma dell'evento prevede l'inaugurazione venerdì alle ore 19.30. L'esposizione sarà poi visitabile durante il fine settimana: sabato l'apertura è prevista dalle ore 18.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Mostra di Gabriella Pampana 'Quando la luce incontra il colore' al Fortilizio della CittadellaE' stata inaugurata venerdì 6 febbraio al Fortilizio della Cittadella la mostra personale di Gabriella Pampana, intitolata
A Pisogne arriva la mostra “Jerry Zeniuk. Il colore”, lo speciale su Sky ArteA Pisogne, il Museo Mirad’Or ospita la mostra “Jerry Zeniuk.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I pittori e la luce: alla Bassani la seconda tappa dell'itinerario nell'arte con Angela Pampolini; Pellizza e Ballero. La divina luce in primavera al MAN di Nuoro - Aise.it; Le Ragioni dello Spirito. La costruzione dell’assoluto tra materia, luce e rigore formale nella nuova personale di Filippo Cigni alla Galleria d’arte La Fonderia di Firenze; La chiave cambia colore: ecco come funziona la ‘meraviglia’ della Ferrari Luce | Quattroruote.it.
Luce e colore: a Salerno la mostra in ricordo di Niny Lo VitoDa venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la Sala Parrocchiale Ambrosini della Parrocchia di S. Demetrio M. a Salerno ospita l'evento Niny - Luce e colore, un'esposizione d'arte aperta a tutta la ... salernotoday.it
Luce e colori nuovi ad affreschi, vetrate e sculture in monumenti PugliaAffreschi rinvigoriti nei colori e nuova luce a vetrate e opere sculturee: Fondazione Puglia ha finanziato tre interventi di restauro nella chiesa di San Benedetto di Conversano, nel Barese, della Cat ... ansa.it
Dove il colore incontra la bellezza nasce un gioiello fatto di luce e pura femminilità. Trova il gioiello #DonnaOroJewels che parla di te: vieni a trovarci in negozio. #OgniDonnaèOro facebook