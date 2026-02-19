Luce arte e materia Le fluide presenze di Aris

Aris porta a Reggio Emilia un’esposizione che unisce luce, arte e materia. La mostra presenta le sue opere, realizzate con tecniche che spaziano dalla scrittura all’uso del metallo, creando un dialogo tra elementi naturali e materiali artificiali. Aris manipola lo spazio e la luce per dare vita a forme fluide e dinamiche. La mostra invita i visitatori a scoprire come il segno si trasforma attraverso le sue mani e le sue sculture. L’evento si terrà nel centro storico della città e durerà fino alla fine del mese.

Aris a Reggio Emilia: dalla Scrittura al Metallo, un Dialogo tra Luce, Aria e Materia. Reggio Emilia si prepara ad accogliere il lavoro dell'artista Aris con una mostra che esplora l'evoluzione del segno e la sua interazione con lo spazio. "Floating shapes. Fluide presenze di luce, aria e materia" aprirà al pubblico sabato prossimo presso lo Spazio C21 di Palazzo Brami, presentando un percorso artistico che spazia dal lettering alla scultura metallica. Un Percorso Creativo in Evoluzione. Nato a Viareggio nel 1978, Aris ha iniziato il suo percorso artistico nel 1993 concentrandosi sul lettering.