Lucca | Scrittori al cinema un corto nasce da un racconto premiato

A Lucca, un racconto premiato ha ispirato la creazione di un cortometraggio, portando gli scrittori al cinema. La vittoria al concorso letterario ha dato il via a “Racconti per Corti”, un progetto dedicato agli autori emergenti che vogliono trasformare le proprie storie in film. La città si anima con questa iniziativa, offrendo a giovani talenti l’opportunità di vedere le proprie parole diventare immagini. La prima produzione è già in fase di lavorazione, pronta a sorprendere il pubblico.

Lucca apre le porte alle nuove storie: nasce "Racconti per Corti". Un'opportunità inedita per gli sceneggiatori emergenti si apre nel panorama culturale italiano. La venticinquesima edizione del premio letterario Racconti nella Rete lancia una nuova sezione, "Racconti per Corti", dedicata ai soggetti per cortometraggi, con l'obiettivo di trasformare idee creative in realtà cinematografica. Il bando è aperto fino al 31 maggio 2026. Un trampolino di lancio per il cinema breve. L'iniziativa, promossa dall'associazione LuccAutori, rappresenta un passo significativo nel sostegno ai talenti del settore audiovisivo.