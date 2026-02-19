L’UAE Tour ha visto un italiano trionfare grazie a Tiberi, che ha conquistato la quarta tappa. La vittoria arriva dopo una lunga fuga, con Tiberi che ha superato gli avversari negli ultimi chilometri. Il 25enne friulano ha dimostrato grande determinazione, portando a casa il suo terzo successo stagionale. Anche suo fratello Matteo ha concluso tra i primi, piazzandosi terzo. Tiberi si conferma in testa alla classifica generale, mentre la corsa continua ad appassionare gli appassionati di ciclismo.

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell’Uae Tour, 182 km con partenza e arrivo a Fujairah. Il 25enne friulano della Lidl-Trek ha firmato la volata con una progressione delle sue, con i 4 fuggitivi (tra cui Lorenzo Milesi) ripreso a pochi metri dal traguardo. Per Milan, dopo i due centri all’AlUla Tour in Arabia Saudita, è il terzo successo stagionale ottenuto sul britannico Ethan Vernon (Nsn). Terzo posto per il fratello di Milan, Matteo, che quest’anno è passato professionista con la Groupama. In vetta alla classifica c’è sempre Antonio Tiberi, il 24enne laziale della Bahrain-Victorious che si era imposto in salita a Jebel Mobrah: ha 21” di vantaggio sul messicano Isaac Del Toro (Uae-XRG). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’Uae Tour parla italiano: dopo Tiberi, Milan firma la quarta tappa

Uae Tour: Evenepoel va in crisi, Tiberi vince la tappa e vola in testa in classificaRemco Evenepoel ha affrontato una giornata difficile durante l'Uae Tour, a causa di un problema meccanico che lo ha rallentato.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non perfetto Tiberi, Evenepoel rimane in testaDurante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Tiberi ha accusato qualche difficoltà e ha rallentato il ritmo, permettendo a Evenepoel di mantenere la leadership.

