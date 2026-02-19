Il concorso di giovedì 19 febbraio 2026 ha portato numeri attesi e grandi speranze tra i giocatori. La lotteria ha estratto i numeri vincenti, con alcune combinazioni che potrebbero cambiare le sorti di chi ha tentato la fortuna. In particolare, l’estrazione del Superenalotto ha suscitato grande interesse, soprattutto tra chi sperava di centrare il jackpot. I numeri di oggi sono stati annunciati subito dopo le estrazioni, mentre molti si sono radunati davanti alle televisioni e ai tabacchi per verificare i propri numeri.

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 19 febbraio 2026 Tanta attesa per l’estrazione odierna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In tanti nelle ultime ore, infatti, hanno provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a sperare in un futuro più luminoso. Scopriamo quindi insieme tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote che consentiranno ai fortunati di gridare “Cassa!”, realizzando così tutti i loro sogni. Estrazione Lotto e Superenalotto, 19 febbraio 2026 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 19 febbraio 2026

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 19 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in direttaOggi, giovedì 19 febbraio 2026, i numeri estratti dal Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono stati annunciati in diretta su Fanpage, a causa dell’attesa di milioni di giocatori.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 5 febbraio 2026Questa sera i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono usciti.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.