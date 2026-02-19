Lotta all' inciviltà con le fototrappole a Sarno il sindaco | Chi inquina ripulisce i luoghi

Il sindaco di Sarno ha annunciato che la polizia municipale ha installato fototrappole per combattere l’inciviltà. La causa è l’aumento di rifiuti abbandonati nelle zone pubbliche. Gli agenti hanno effettuato appostamenti e monitorato le aree più colpite, ottenendo immagini di chi getta immondizia fuori dai cassonetti. Le fototrappole hanno già individuato alcuni autori, che ora saranno chiamati a rispondere delle loro azioni. La misura mira a scoraggiare i comportamenti scorretti e a mantenere il decoro urbano.

"I responsabili - ha spiegato il sindaco Francesco Squillante - non solo vengono sanzionati, ma sono obbligati a tornare sul posto per pulire e ripristinare lo stato dei luoghi" Polizia Municipale di Sarno in azione, con appostamenti e l'utilizzo di fototrappole: già in tanti incivili messi davanti alle proprie responsabilità. "I responsabili - ha spiegato il sindaco Francesco Squillante - non solo vengono sanzionati, ma sono obbligati a tornare sul posto per pulire e ripristinare lo stato dei luoghi. Qualcuno forse dimentica che la sicurezza ambientale è anche sicurezza pubblica e che il rispetto dei luoghi significa rispetto per sé stessi e per gli altri - ha aggiunto - Noi, come Amministrazione, siamo pronti a ricordarlo a chiunque: non tollereremo mai atteggiamenti o atti contro il nostro territorio.

