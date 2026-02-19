L'oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026 | Ariete e Leone ritrovano valori forti

Il motivo di questa giornata è la posizione della Luna in Ariete, che spinge i segni di fuoco a riscoprire i propri valori. Venerdì 20 febbraio 2026, Ariete, Leone e Sagittario si concentrano su ciò che conta davvero, mettendo da parte le preoccupazioni quotidiane. In particolare, l’Ariete sente la spinta a rafforzare le proprie convinzioni e a dedicare più tempo a ciò che ama. Questa energia porta a decisioni più chiare e a un senso di rinnovata fiducia. La giornata si presenta come un momento di introspezione per questi segni.

