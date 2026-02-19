Lorenzo Cristea ucciso a coltellate vicino alla discoteca Playa Beach Club

Lorenzo Cristea è stato accoltellato a morte vicino alla discoteca Playa Beach Club, un episodio che ha sconvolto Castelfranco Veneto. La causa dello scontro sembra essere stata una discussione scoppiata tra giovani all’uscita del locale. La vittima, 20 anni, è stata colpita più volte con un coltello, mentre tentava di allontanarsi. La polizia ha arrestato sette giovani sospettati di aver partecipato all’aggressione. Ora il processo arriva a un punto cruciale, con l’obiettivo di fare chiarezza sui motivi di quella notte fatale.

Notte di Violenza a Castelfranco: Al Via il Processo per l'Omicidio di Lorenzo Cristea. Castelfranco Veneto (Treviso) – Si apre la fase processuale per sette giovani coinvolti nell'omicidio di Lorenzo Cristea, 20 anni, ucciso a coltellate la notte del 4 maggio dello scorso anno nei pressi della discoteca Playa Beach Club. Le indagini della Procura di Treviso hanno individuato Taha Bennani e Badr Rouaji come presunti responsabili dell'omicidio in concorso, mentre altri cinque giovani sono accusati di rissa aggravata e lesioni personali. La vicenda ha scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulla sicurezza nei locali notturni.