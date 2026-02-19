Lo stop del Besanino Un questionario per mappare i disagi

Per il guasto del Besanino, dieci sindaci dei Comuni della linea S7, tra cui Villasanta, hanno deciso di distribuire un questionario ai cittadini. La decisione deriva dall’interruzione di un anno del servizio, che serve molte persone per raggiungere il lavoro o la scuola. I sindaci vogliono capire quali sono i disagi più frequenti e come migliorare i trasporti durante i lavori sulla Pedemontana. La raccolta delle risposte aiuta a pianificare soluzioni alternative più efficaci per i pendolari. I cittadini sono invitati a partecipare entro la fine della settimana.

Undici sindaci dei Comuni interessati dalla linea S7 (tra cui Villasanta) diffondono un questionario per raccogliere informazioni utili a mappare le necessità degli utenti del Besanino, destinato a un'interruzione di un anno per consentire i lavori legati alla Pedemontana. La nuova autostrada attraverserà la linea ferroviaria in prossimità della stazione di Biassono-Lesmo. Nell'incontro tenutosi al Pirellone il 28 gennaio con i sindaci, la Regione ha confermato che per consentire gli interventi la linea S7 sarà interrotta tra le stazioni di Villasanta Parco e Triuggio dal 7 settembre al 28 agosto 2027.