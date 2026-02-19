Lo show del Carnevale Foiano si prepara a vivere un altro weekend di festa

Foiano si appresta a vivere un altro weekend di Carnevale, dopo settimane di preparativi. La città si anima tra sfilate di maschere, carri colorati e negozi addobbati con decorazioni festive. Le strade centrali sono piene di visitatori, attratti dalla tradizione secolare che ogni anno richiama appassionati da tutta Italia. Le attività si susseguono senza sosta, coinvolgendo anche le piazze e i quartieri meno centrali. La 487ª edizione si avvicina rapidamente alla sua conclusione, promettendo ancora momenti di allegria.

di Laura Lucente Vive il Carnevale nel pieno della sua intensità. Il paese, tra centro storico, cantieri e piazze, continua a respirare un clima di festa diffuso mentre la 487ª edizione della manifestazione più antica d'Italia si avvicina alle sue fasi decisive. Dopo il successo del Martedì Grasso — che ha visto oltre trecento studenti protagonisti tra colori, musica e tradizione — la 487ª edizione del Carnevale più antico d'Italia si prepara ora a un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti che affiancano alle sfilate dei carri un calendario sempre più articolato di iniziative culturali, spettacoli e intrattenimento.