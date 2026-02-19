Lo sconosciuto alla porta le coltellate l’identikit | quel massacro di Carnevale a Roma

Un semisconosciuto alla porta con un coltello. Aggredisce una madre e i suoi figli. Il bambino più piccolo muore sotto i colpi di un giovane uomo. La vicenda del massacro di Carnevale di via Levanna resta ancora uno dei tanti misteri insoluti d’Italia, reso più doloroso dal fatto che la vittima è un ragazzino di appena 12 anni, colto di sorpresa da un killer in un sonnolento mattino di Martedì grasso. Ne ha scritto il giornalista Pierfrancesco Coppo, specializzato in scienze forensi ed educatore in una casa alloggio (una forma di riabilitazione alternativa all’Ipm), oltre che fondatore di Scena Criminis nel 2012. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Michele Basile: «A 18 anni bussai alla porta di Alda Merini. Se oggi un ragazzo scrive a uno sconosciuto, è perché nessuno ha ascoltato prima»Michele Basile, attore, insegnante e figura dei social, condivide il suo incontro con Alda Merini e riflette sull'importanza dell’ascolto emotivo.

Accoltellato da uno sconosciuto chiama le forze dell’ordine: carabinieri entrano in casa sfondando la portaUn uomo di 40 anni è stato accoltellato a Priaruggia, a Genova, dopo essere stato colpito da uno sconosciuto che si è introdotto nella sua abitazione.

Roma: perde il porta carte di credito in strada e scrive un appello (social) per recuperarlo. Sconosciuto lo trova e lo consegna alla PoliziaUna distrazione che può capitare a chiunque, nella frenesia quotidiana: un porta carte che scivola via dalla tasca o dalla borsa senza che nessuno se ne accorga. È quel che è accaduto a una donna, a ... ilmessaggero.it

Ubriaco carica uno sconosciuto su un carrello della spesa, lo porta a spasso in mezzo alla strada e insulta i poliziotti: 25enne arrestatoVERONA - Si è conclusa con un arresto per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, più una sanzione per ubriachezza molesta, la serata ad alto grado alcolico di un 25enne di Verona. Il ragazzo ... ilgazzettino.it

A Carnevale ogni rito vale Maschere, tradizione e cultura si incontrano a Clusone in una serata di approfondimento e racconto. Intervengono: • Giusi Bonacina – “Lo Zani, questo sconosciuto” • Prof. Lorenzo Migliorati (Università di Bergamo) – “La funzione so facebook