Lo scempio dei loculi prefabbricati al cimitero dei Rotoli

A Palermo, l’amministrazione comunale ha installato nuovi loculi prefabbricati al cimitero dei Rotoli, causando sconcerto tra i visitatori. La causa di questa scelta deriva dall’esigenza di aumentare le capacità di sepoltura, ma i lavori sono stati avviati senza consultare le associazioni di familiari e senza rispettare le tradizioni locali. Le nuove strutture occupano spazi cruciali e impediscono l’accesso alle tombe monumentali, suscitando proteste tra chi frequenta il cimitero. La situazione si è aggravata dopo che i lavori sono ripresi silenziosamente.

Come spesso accade a Palermo, l'amministrazione comunale ha atteso che si calmasse il polverone per l'installazione di alcuni loculi prefabbricati che tolgono luce e impediscono l'accesso alle tombe monumentali del cimitero, per riprendere con nuova lena i lavori. Non risulta che la Soprintendenza si sia ancora espressa sullo scempio che sfigura una delle perle architettoniche della città (vi dice nulla il nome Basile?) ma intanto i loculi accolgono già le prime salme: l'Amministrazione lavora col favore delle tenebre per mettere tutti davanti al fatto compiuto e tacitare sul nascere eventuali obiezioni.