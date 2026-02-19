LIVE USA-Canada 2-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | vittoria in rimonta all’overtime delle statunitensi!

Le Stati Uniti hanno conquistato la vittoria contro il Canada in una partita di hockey femminile alle Olimpiadi, grazie a un gol decisivo all’overtime. La gara si è accesa nel secondo tempo, quando le canadesi avevano preso il comando con un vantaggio di 1-0. Le americane hanno reagito nel finale, pareggiando e portando la sfida ai supplementari. Alla fine, un gol di Hayley Scamurra ha deciso il match, regalando alle statunitensi una vittoria rimontata. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. 22.19 Le squadre sono già sul ghiaccio per le premiazioni! Oltre alle protagoniste di questa splendida sfida ci sono anche le atlete svizzere che hanno vinto il bronzo nella finale b contro la Svezia. 22.15 E' stata una bellissima finale che ha coronato uno dei più bei tornei olimpici di hockey femminile. Il movimento è in rapida espansione e sempre più nazionali si dimostrano all'altezza di questi palcoscenici. Sembra infatti concreta la possibilità che alle prossime Olimpiadi le squadre partecipanti siano 12 e non più solo 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE USA-Canada 2-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria in rimonta all'overtime delle statunitensi! LIVE USA-Canada 1-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la finale olimpica si decide all'overtimeDurante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, gli Stati Uniti e il Canada hanno pareggiato 1-1, con il risultato che si deciderà all'overtime. LIVE USA-Canada 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia la finale olimpica!Le squadre di hockey ghiaccio femminile USA e Canada si affrontano nella finale olimpica, dopo che entrambe hanno superato le rispettive semifinali. CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 LIVE USA-Canada 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia la finale olimpica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9' Deviato il tiro di Murphy dalla blu. Ottima la difesa canadese che impedisce al disco di arrivare nella zona ... oasport.it Galeotta fu l'Olimpiade. Hillary Knight, capitana della Nazionale di Hockey femminile statunitense che oggi si giocherà la Medaglia d'Oro nella sentitissima finale vs il Canada ha chiesto a Brittany Bowe, pattinatrice di velocità statunitense di essere sua sposa.