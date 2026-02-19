LIVE USA-Canada 0-1 hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | assedio statunitense ma le canadesi reggono

Gli Stati Uniti hanno segnato il gol decisivo contro il Canada, provocando grande tensione nel match di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi. Le americane hanno spinto forte, creando numerose occasioni davanti alla porta avversaria, ma le canadesi hanno resistito con determinazione. La partita si avvia verso il suo momento più caldo, con il terzo periodo pronto a iniziare tra pochi minuti. Le atlete sono in attesa di scendere nuovamente in campo per l’ultima sfida di questa finale. La tensione cresce in vista del risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Fra poco meno di 15 minuti comincerà l'ultimo e decisivo periodo di questa finale olimpica! 20.40 Secondo periodo veramente divertente all'Arena Santagiulia! Il Canada è passato in vantaggio al secondo minuto di questa frazione di gioco nonostante l'inferiorità numerica. Il gol canadese è stato il secondo subito dalla difesa statunitense in tutto il torneo! Le ragazze a stelle e strisce hanno inizialmente accusato il colpo, ma dopo pochi minuti hanno cominciato un assedio che ha prodotto diverse occasioni ma nessun gol. Le ragazze con la foglia d'acero sulla maglia, grazie all'ottima prestazione della goalie Desbiens, hano retto in difesa e sono anche riuscite a rendersi pericolose in transizione.

