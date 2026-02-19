LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan favorito ma percorso molto insidioso

Oggi, la quarta tappa dell’UAE Tour 2026, che si corre nella zona di Fujairah, si svolge su un percorso di 182 km e presenta diversi tratti impegnativi. La corsa è partita questa mattina, attirando l’attenzione di molti appassionati, perché il favorito è il team del Milan, che punta a consolidare la propria posizione. La tappa si svolge su strade strette e tortuose, con salite ripide che potrebbero aprire spazi per le sorprese. Gli atleti sono già in movimento, pronti a sfidarsi lungo il tracciato.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell' UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah di 182 km. Il percorso odierno è molto movimentato, con la gara che potrebbe prendere diversi risvolti in base a come verrà impostata. Il tracciato prevede diversi strappi, con l'ultimo che terminerà ai -15 km dal traguardo, mentre, la parte finale tenderà sempre a scendere. Tutte queste ascese non sembrano poter impensierire i velocisti, ma con un'azione di squadra si potrebbero fare grossi danni. Un'altra incognita è quella del vento, che se ci dovesse essere renderebbe la corsa dura per tutti, anche per i leader della classifica.