LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Gruppo a 40? dalla fuga si avvicina la volata finale

Durante la tappa odierna dell’UAE Tour 2026, una fuga di circa 30 secondi ha spinto il gruppo a circa 10 km dal traguardo. La causa è stata una strategia di attacco decisa dai fuggitivi, che ora si avvicinano alla volata finale. A guidare il gruppo, anche la UAE Team Emirates con Juan Sebastián Molano, che tenta di recuperare terreno. La sfida tra i ciclisti sta entrando nel momento decisivo, con la volata che si avvicina rapidamente. I corridori si preparano all’arrivo imminente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 10 km al termine, 30? il vantaggio della fuga. 13.58 Si porta in testa al gruppo, anche, la UAE Team Emirates, per Juan Sebastián Molano. 13.56 Squadra che, ora, scenderà in modo leggero fino all’arrivo, questo potrebbe favorire la fuga. 13.53 A meno di un, improbabile, rallentamento quella di oggi potrebbe essere la tappa più veloce nella storia dell’UAE Tour con almeno 2000 metri di dislivello. 13.50 15 km da completare e 40? di vantaggio per la fuga, per non farsi riprendere dal gruppo serve un’impresa. 13.47 20 km alla conclusione. 13.45 Continua la collaborazione davanti, dietro, però, il gruppo continua a guadagnare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Gruppo a 40? dalla fuga, si avvicina la volata finale LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, il gruppo si avvicinaDillier e Rickaert sono scappati durante la tappa del UAE Tour 2026, spinti dalla voglia di conquistare punti preziosi. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km al termine, il gruppo si avvicina ai battistradaOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, un incidente ha causato una caduta di alcuni corridori, tra cui Fabio Jakobsen. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 3ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan favorito, ma percorso molto insidiosoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel MobrahCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 14.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it 3^ TAPPA Tour Patacche De.Co. di Serrone! Giovedì 26 FEBBRAIO 2026 ore 20:00 Ristorante La Ciociara, Via Prenestina 206, Serrone (FR) Le Patacche De.Co. di Serrone incontrano la Salsiccia di Maranola al coriandolo, per una serata di puro gust facebook Iscriviti! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG 12 febbraio h 15 in presenza o da remoto: lnkd.in/dS8Vt35C #sostenibilitàenergetica #transizioneecologica #pidcciaarivlig x.com