LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 2? il vantaggio dei cinque al comando

Oggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il vantaggio dei cinque leader si riduce a 1’40”. La causa è una fuga di alcuni corridori che ha spinto il gruppo a riprendere terreno, guadagnando secondi preziosi. I ciclisti cercano di mantenere il ritmo, mentre la corsa si fa più intensa sulla salita finale. I favoriti si preparano a scattare negli ultimi chilometri. La gara continua a offrire sorprese e cambi di leadership. I tifosi attendono con ansia il termine della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Guadagna, ancora, il gruppo, 1'40" il vantaggio rimasto ai cinque di testa. 11.35 Sono ancora 1350 i metri di dislivello da fare, ne sono stati percorsi circa mille. 11.32 Il più lontano in classifica generale tra i fuggitivi è Patrick Gamper a 13'45". 11.29 Recupera qualcosa il gruppo tirato dalla Lidl Trek, 2? il vantaggio della fuga. 11.26 Per la quinta volta nella storia dell'UAE Tour Fujairah ha ospitato la sede di partenza della tappa. 11.23 128 km al termine, 34 al primo traguardo volante della giornata. 11.20 Si mette in testa al gruppo la Lidl Trek di Jonathan Milan, per contenere il vantaggio dei fuggitivi che è salito a 2'17".