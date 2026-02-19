LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al termine gruppo a 22? dai battistrada

Durante la tappa del UAE Tour 2026, il motivo dello scatto deciso è stato il tentativo dei battistrada di mantenere il vantaggio, mentre il gruppo si avvicina a 10 km dal traguardo. Le velocità sono salite fino a 27 kmh, e i ciclisti di testa hanno approfittato di alcune curve per recuperare terreno. Il gruppo principale, ora a 22 secondi, cerca di rientrare dopo aver perso terreno durante le fasi più veloci della corsa. La gara si decide negli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Velocità altissime, a 6 km il gruppo paga 27?, i battistrada hanno recuperato qualcosa grazie ad alcune curve. 14.01 Stradone completamente dritto affrontato, in questo momento, dai corridori, questo favorisce il recupero del gruppo che vede davanti i quattro. 14.00 10 km al termine, 30? il vantaggio della fuga. 13.58 Si porta in testa al gruppo, anche, la UAE Team Emirates, per Juan Sebastián Molano. 13.56 Squadra che, ora, scenderà in modo leggero fino all'arrivo, questo potrebbe favorire la fuga. 13.53 A meno di un, improbabile, rallentamento quella di oggi potrebbe essere la tappa più veloce nella storia dell'UAE Tour con almeno 2000 metri di dislivello.