LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | Semirunniy in testa si avvicina il momento di Di Stefano

Durante la gara di short track ai Giochi Olimpici, Semirunniy ha preso subito il comando sui 1500 metri maschili. La sua strategia si è rivelata efficace mentre gli avversari cercano di recuperare terreno. In pista, Liu Hanbin e Kim Min-Seok sono già entrati in azione, pronti a inserirsi nella corsa. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento, consapevoli che il momento di Di Stefano si avvicina. La tensione aumenta mentre i concorrenti si preparano a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Partiti! 17.21 Sul ghiaccio Hanbin Liu e Kim Min-Seok. 17.20 Terminate le operazioni di rifacimento ghiaccio. Tutto pronto all'inizio della nona batteria 17.15 Aumenta l'attesa per vedere in azione Daniele Di Stefano, uno degli outsider di questa gara. L'italiano, alla prima partecipazione olimpica della carriera, ha già ottenuto un buon settimo posto nei 1000 metri 17.10 Questi i prossimi atleti in gara: 9. Hanbin Liu (CHN) – Kim Min-Seok (HUN) 10. Kazuya Yamada (JPN) – Gabriel Odor (AUT) 11. Daniele Di Stefano (ITA) – Joep Wennemars (NED) 12. Tijmen Snel (NED) – Taiyo Nonomura (JPN)