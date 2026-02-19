LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | Daniele Di Stefano per il colpo a sorpresa

Daniele Di Stefano ha conquistato una sorprendente vittoria nei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026. La causa di questa impresa è stata la sua determinazione e una partenza veloce che ha sorpreso gli avversari. Durante la gara, il pattinatore italiano ha mantenuto un ritmo intenso, portando avanti un sorpasso deciso negli ultimi giri. Gli spettatori hanno assistito a uno spettacolo di grande livello, con Di Stefano che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. La sua performance ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. I riflettori si riaccendono sul Milano Speed Skating Stadium per il terzultimo giorno di gare. Gli occhi di tutti gli appassionati sono rivolti sui 1500 metri maschili, unica gara in programma quest'oggi. L'Italia si presenta ai nastri di partenza di quest'evento con il solo Daniele Di Stefano. L'azzurro arriva a quest'appuntamento con i gradi di outsider e proverà a stupire tutti per un posto sul podio.