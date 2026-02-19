LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | colpaccio di Ning!! Battuto Stolz con il record olimpico 5° Di Stefano

Zhongyan Ning ha vinto l’oro nei 1500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano, battendo Jordan Stolz e stabilendo un nuovo record olimpico. La gara si è svolta con grande intensità, e Ning ha mostrato una velocità sorprendente negli ultimi metri. Stolz, che era favorito, ha perso terreno negli ultimi istanti, permettendo a Ning di festeggiare. La vittoria di Ning rappresenta una grande sorpresa, soprattutto in una disciplina molto combattuta. I tifosi hanno assistito a una gara mozzafiato fino all’ultimo secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Colpo di scena in quel di Milano! Zhongyan Ning vince l'oro olimpico nei 1500 metri con il nuovo record olimpico, battendo Jordan Stolz. L'americano era il favorito assoluto di questa gara ma è stato costretto ad arrendersi di fronte ad una gara spaziale del cinese. 17.49 DIETRO!!! Medaglia d'argento per ordan Stolz che chiude in 1:42.75 a 77 centesimi da Ning che è campione olimpico! 17.49 Suona la campana. Stolz quarto con un ritardo di 1.35. Dietro Kongshaug con 1.86 di distacco. 17.48 Ai 700 metri Stolz ha un ritardo di 96 centesimi, mentre Konsghaug 1.