LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | buon tempo di Chung attesa per i migliori

Il velocista Chung ha stabilito un ottimo tempo nei 1500 metri maschili di speed skating alle Olimpiadi, causando grande sorpresa tra gli spettatori. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti, mentre gli altri favoriti ancora devono mostrare il loro passo. Semirunniy, che ha preso il comando, si trova ora in prima posizione con un margine di 43 centesimi. La gara prosegue, e gli atleti si preparano a scendere in pista per le ultime fasi. Sono attese ulteriori sorprese nelle prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Prima posizione per Semirunniy che balza in testa con 43 centesimi di vantaggio. Il polacco ha chiuso fortissimo, facendo valere le proprie capacità di fondista. Dodicesimo Dawson che ha mollato nel finale chiudendo a 2.51 dal polacco. 16.50 A 2 giri dal termine Semirunniy passa con 89 centesimi di ritardo da Chung, mentre Dawson è a 1.29 16.49 Partiti! 16.48 Sul ghiaccio Vladimir Semirunniy e Casey Dawson. 16.47 Dietro La Rue!! Seconda posizione per il canadese con un ritardo di 23 centesimi. Il coreano ha chiuso fortissimo negli ultimi 600 metri di questa gara.