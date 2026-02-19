LIVE Sinner-Mensik 6-7 6-2 2-3 ATP Doha 2026 in DIRETTA | azzurro alla ricerca disperata del contro break

L'incontro tra Sinner e Mensik si ferma al terzo set, dopo che il tennista ceco ha subito un infortunio al ginocchio destro. La partita, iniziata con il primo set vinto dall'italiano 6-7, si è complicata quando Mensik ha richiesto l’intervento medico. L’azzurro, alla ricerca di un contro-break, spinge con determinazione, ma il gioco resta incerto. Il match si svolge al ATP di Doha, dove i fan seguono ogni scambio con grande attenzione. La partita prosegue con il punteggio di 2-3 nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Fuori giri il dritto diagonale di Mensik. Seconda palla. 0-15 Dritto vincente dopo l'ottima risposta per il ceco. 2-4 GAME MENSIK. Altro turno di battuta rapidissimo per il ceco. Jannik deve cambiare qualcosa se vuole rimontare. 40-0 Altro passante sbagliato di Sinner, che manda la palla in corridoio. 30-0 Ace pesantissimo del ceco. 15-0 Dritto vincente pazzesco di Mensik. Seconda palla. 2-3 GAME SINNER! L'azzurro resta in scia del ceco con un'ottima prima palla. 40-30 Risposta che atterra sulla riga. Mensik rosicchia un altro quindi con la palla di Sinner che è costretta a fermarsi sulla rete.