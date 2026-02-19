LIVE Sinner-Mensik 6-7 6-2 1-2 ATP Doha 2026 in DIRETTA | azzurro costretto ad una rimonta complicata

Jannik Sinner ha subito un inizio difficile contro il suo avversario Mensik all'ATP di Doha, portando il punteggio a 6-7, 6-2, 1-2. La causa principale del suo svantaggio è stata una serie di errori nel primo set, che hanno permesso all’avversario di ottenere un vantaggio. Ora, l’azzurro cerca di recuperare, servendo con determinazione e cercando di conquistare punti chiave. La partita si fa più intensa, con Sinner che prova a riprendere il controllo del match. La sfida continua sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 GAME SINNER! Parte la rimonta di Jannik con una prima palla vincente. 40-15 Mensik carica la risposta di dritto e trova il punto. Ancora seconda. 40-0 In rete la risposta avversaria. Seconda. 30-0 Il passante di Mensik finisce in corridoio. 15-0 Ottimo rovescio di Sinner, il dritto di Jakub si ferma in rete. Seconda palla. 0-2 GAME MENSIK. Il ceco salva una palla break e conferma il servizio. Non c'è la prima. A-40 Ace del ceco. 40-40 La volée di Mensik resta sulla riga. 30-40 Grave errore del 2005 che sbaglia con il dritto. Palla del contro break. Ancora seconda. Doha, Sinner-Mensik 1-1: gli aggiornamenti LIVECLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA ... Sinner-Mensik LIVE, diretta all'ATP Doha 6-7 1-1: Jannik si salva in avvio di secondo setSinner sfida Mensik nei quarti di finale dell'ATP Doha, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Sinner sotto di un set contro Mensik nei quarti di finale a Doha: segui la diretta sul nostro sito Eccellente Mensik, 83% di prime palle e pochissimi errori. Sinner... ho la sensazione che la sua palla non vada come nei giorni migliori. Corre più dell'altro, non sfonda e non riesce a farlo sbagliare. Set Mensik, meritato. C'è da rincorrere ora... Pesano quelle p