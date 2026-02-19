LIVE Pattinaggio artistico Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA | spettacolo Liu! Ora le giapponesi Gutmann senza errori in top 15

Liu ha impressionato durante la gara di pattinaggio artistico in diretta, causando grande entusiasmo tra il pubblico. La campionessa cinese ha eseguito un’esibizione impeccabile, con salti e coreografie precise e senza errori. Nel frattempo, le giapponesi si attestano tra le migliori, mentre Gutmann agguanta un piazzamento tra i primi 15, nonostante una sequenza di salti complessa. Il livello delle performance si alza, e le atlete continuano a sorprendere con coraggio e abilità sul ghiaccio. La competizione prosegue con intensità, mettendo in evidenza la crescita di tutti i partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.45: Bene il triplo Salchow, Triplo Flip senza triplo Toeloop è un bruttissimo errore perchè va in ripetizione e non sarà conteggiato, bene la sequenza Doppio Axel+Triplo Toeloop+Doppio Toeloop, bene il Triplo Loop 22.43: Bene il Doppio Axel, bene il Triplo Flip, bene la combinazione Triplo Lutz+Doppio Toeloop, 22.41: E’ uno dei momenti più attesi, tocca ora alla campionessa del mondo per tre edizioni, la giapponese Kaori Sakamoto, 26 anni, di Kobe. E’ allenata a Kobe da Sonoko Nakano, Mitsuko Graham e Masahiro Kawagoe. E’ stata sesta ai Giochi di PyeongChang e ai Mondiali del 2021 a Stoccolma, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, a Montpellier 2022 ha conquistato l’oro, bissando il trionfo sul ghiaccio di casa a Saitama l’anno successivo ed ha concesso il tris nel 2024 a Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

