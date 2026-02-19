LIVE Pattinaggio artistico Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA | Gutmann senza errori punta la top 15

Olga Mikutina ha conquistato il pubblico durante la gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, grazie a una performance senza errori. La giovane austriaca, nata in Ucraina e allenata in Svizzera, punta a entrare tra le prime 15. La sua esibizione nel libero femminile ha impressionato per precisione e eleganza. Mikutina si prepara ora a sfidare le altre concorrenti, con l’obiettivo di migliorare il suo punteggio e ottenere una posizione migliore. La gara continua con grande attenzione da parte degli appassionati di sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11: E' la volta della austriaca Olga Mikutina, 22 anni, nata in Ucraina a Kharkiv allenata a Flims (Svizzera) da Elena Romanova, 17ma dopo il programma corto. E' stata ottava al Mondiale 2021, 15ma agli Europei di Tallinn, 14ma ai Giochi di Pechino e 14ma ai Mondiali di Montpellier nel 2022, 12ma agli Europei di Espoo e 19ma ai Mondiali di Saitama, ottava all'Europeo del 2024 e 14ma al Mondiale di Montreal, lo scorso anno assente a Tallinn e 17ma ai Mondiali di Boston. Quest'anno si è piazzata al 13mo posto all'Europeo di Sheffield. Si esibisce su Reckoning Song (In A Box III Version) di Asaf Avidan.