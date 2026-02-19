LIVE Pattinaggio artistico Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA | Gutmann senza errori in top 15 Che rimonta di Glenn

Durante la gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, Gutmann ha ottenuto un punteggio positivo grazie a una performance senza errori, posizionandosi tra i primi 15 atleti. La sua esibizione ha attirato l’attenzione per la precisione dei salti e la fluidità nei movimenti. Nel frattempo, Glenn ha effettuato una rimonta impressionante, migliorando la sua posizione con una serie di salti complessi, tra cui il Triplo Lutz e il Doppio Axel. La competizione prosegue con intensità, mentre gli atleti cercano di migliorare i propri record.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.11: Bene la sequenza Triplo Lutz+Double Axel+Doppio Toeloop, bene la combinazione Triplo Flip+Doppio Toeloop, bene il Doppio Axel 22.09: Bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene il Triplo Loop, step out sul Triplo Lutz, da rivedere il Triplo Salchow 22.06: Apre l'ultimo gruppo, in più atteso, la campionessa europea del 2023, la georgiana Anastasiia Gubanova. 23 anni, di Togliattigrad, vive e si allena a San Pietroburgo, guidata da Evgeni Rukavitsin. Prima di laurearsi campionessa continentale a Espoo nel 2023, al debutto ai Giochi Olimpici a Pechino ha colto un'ottima undicesima piazza, è stata settima agli Europei 2022 di Tallinn e ottava ai Mondiali di Montpellier, mentre ai Mondiali del 2023 a Saitama ha chiuso al 14mo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gutmann senza errori in top 15. Che rimonta di Glenn LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gutmann senza errori punta la top 15Olga Mikutina ha conquistato il pubblico durante la gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, grazie a una performance senza errori. LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gutmann prova la rimontaNella gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Gutmann prova a recuperare posizioni nel programma libero femminile. LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gutmann senza errori punta la top 15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11: E' la volta della austriaca Olga Mikutina, 22 anni, nata in Ucraina a Kharkiv allenata a Flims (Svizzera) ... oasport.it Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario libero femminile, programma, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, si chiude ufficialmente il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per l'occasione, ... oasport.it