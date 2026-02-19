Nella gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Gutmann prova a recuperare posizioni nel programma libero femminile. La pattinatrice tedesca ha affrontato la sua esibizione con determinazione, cercando di migliorare il punteggio dopo le qualifiche. Il pubblico segue con attenzione ogni movimento sulla pista, sperando in una rimonta significativa. La competizione si fa più intensa mentre le atlete danno il massimo per conquistare un posto sul podio. La scena resta aperta fino alla conclusione della prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Ultimo atto del pattinaggio artistico femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: oggi all’ Ice Skating Arena di Milano va in scena il programma libero, segmento decisivo che assegnerà le medaglie e chiuderà la rassegna individuale. Dopo uno short program di altissimo livello tecnico e agonistico, la classifica è cortissima nelle prime posizioni e lascia presagire una battaglia senza esclusione di colpi. A guidare il gruppo è la giapponese Ami Nakai, autrice di un corto da 78. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gutmann prova la rimonta

LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima gara, Gutmann per la rimontaGutmann ha deciso di partecipare alla gara di pattinaggio artistico in diretta, volendo recuperare posizioni dopo aver avuto qualche difficoltà nelle sessioni precedenti.

LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireLara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale.

JUTTA LEERDAM leggendaria, oro e record olimpico | #MilanoCortina2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.