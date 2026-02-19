LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | niente medaglia per Murada

Il risultato di Murada alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva da una caduta durante la gara, che gli ha impedito di conquistare una medaglia. La competizione si è svolta questa mattina, e l’atleta italiano ha cercato di mantenere il ritmo fino alla fine, ma un errore ha compromesso la sua performance. La sua discesa si è conclusa senza podio, lasciando i tifosi italiani delusi. La gara continua con altri atleti pronti a sfidarsi per le medaglie in palio.

