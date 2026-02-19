LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | Murada in finale col brivido nello sci alpinismo

Murada ha conquistato la finale nello sci alpinismo, ma ha dovuto superare un momento di grande difficoltà. La gara si è disputata oggi con condizioni atmosferiche avverse, che hanno complicato le discese e aumentato i rischi. Durante la prova, il concorrente ha affrontato un tratto ripido e ghiacciato, mettendo a dura prova la sua resistenza. Nonostante le sfide, Murada ha mantenuto la concentrazione, riuscendo a completare la gara con un margine di sicurezza. La sua performance si è conclusa con un sorriso di sollievo tra il pubblico presente.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

Olimpiadi in diretta LIVE, Murada e De Silvestro in semifinale nello sci alpinismo: Italia eliminata dalla Svizzera nel curling

