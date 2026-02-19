LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | Murada in finale col brivido nello sci alpinismo

Murada ha conquistato la finale nello sci alpinismo, ma ha dovuto superare un momento di grande difficoltà. La gara si è disputata oggi con condizioni atmosferiche avverse, che hanno complicato le discese e aumentato i rischi. Durante la prova, il concorrente ha affrontato un tratto ripido e ghiacciato, mettendo a dura prova la sua resistenza. Nonostante le sfide, Murada ha mantenuto la concentrazione, riuscendo a completare la gara con un margine di sicurezza. La sua performance si è conclusa con un sorriso di sollievo tra il pubblico presente.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: Murada in finale col brivido nello sci alpinismo LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: Murada ci prova per una medaglia nello sci alpinismoIl nome Murada è al centro delle competizioni di oggi, dopo aver tentato di conquistare una medaglia nello sci alpinismo. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: Italia eliminata nel curling. Murada in semifinale nello sci alpinismoL'Italia è uscita dal curling e Murada non ha superato la semifinale nello sci alpinismo, a causa di errori tecnici durante le gare. Giorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 19 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. LIVE Olimpiadi: Curling, Italia contro la Svizzera per la semifinale. Alle 9.50 lo Sci alpinismoQuesto il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svezia-Rep. Ceca, Italia-Svizzera, Cina-Germania. A Che Tempo Che Fa si parla di Olimpiadi diffuse Nel corso della puntata, Giovanni Malagò ha ricordato come l'idea delle Olimpiadi diffuse sia nata da una mia telefonata. Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono il frutto di una visione. Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l'argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche.