LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | Murada e De Silvestro in semifinale serve un miracolo nel curling

Il primo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha visto Murada e De Silvestro qualificarsi per la semifinale, mentre il curling ha bisogno di un miracolo per avanzare. La competizione si svolge sotto gli occhi di migliaia di spettatori, con le prime medaglie che già fanno sognare gli italiani. Le discipline in programma attirano l’attenzione di appassionati e tifosi, pronti a seguire ogni momento delle sfide. La giornata prosegue con tante sfide ancora da vivere, tra emozioni e sorprese.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svezia-Rep. Ceca, Italia-Svizzera, Cina-Germania

Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l'argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche