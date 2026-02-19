LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | Italia-Svizzera di curling decisiva c’è lo sci alpinismo

Il curling tra Italia e Svizzera ha attirato l’attenzione, dopo che un errore nel finale ha deciso la partita, causando tensione tra le squadre. La gara si è svolta a Cortina, con gli atleti che hanno dato il massimo su un ghiaccio reso difficile dalla neve caduta questa mattina. Intanto, gli appassionati seguono con entusiasmo anche lo sci alpinismo, in programma tra le discipline più attese di questa giornata. La competizione continua senza sosta, con gli sportivi pronti a scoprire chi salirà sul podio.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Lunedì 19 febbraio, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 hanno segnato il debutto dello sci alpinismo, portando uno sport nuovo tra le gare in corso. Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina continuano con diverse gare in corso. Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell'inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa. 18/2/26. Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l'argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche. Sprint e staffetta mista, sci alpinismo tra scale e pendii. Le prime storiche medaglie alle Olimpiadi, ecco come funzionano le gare.