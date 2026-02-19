LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | Italia eliminata nel curling Murada in semifinale nello sci alpinismo

L’Italia è uscita dal curling e Murada non ha superato la semifinale nello sci alpinismo, a causa di errori tecnici durante le gare. La competizione si è svolta ieri con condizioni meteo avverse che hanno complicato le prestazioni degli atleti italiani. Il curling ha visto i nostri rappresentanti perdere contro la Norvegia, mentre Murada si è fermato a pochi passi dalla finale, dopo alcune scivolate che hanno influenzato il risultato. La giornata si è conclusa con delusione per gli sportivi italiani, che si aspettavano risultati più alti.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. Giorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svezia-Rep. Ceca, Italia-Svizzera, Cina-Germania. Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint. Arianna Fontana con l'argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche.