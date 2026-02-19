LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | iniziati i 1500 di speed skating

Il 19 febbraio, i 1500 metri di speed skating hanno aperto le competizioni di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo un incidente tra due atleti che ha rallentato le gare. La gara si svolge sulla pista di Cortina, con oltre 20 presenze internazionali. I concorrenti si sfidano in un’atmosfera di tensione e concentrazione, mentre gli spettatori seguono ogni movimento in diretta. La competizione promette emozioni intense fino all’ultimo giro. La giornata prosegue con altri eventi in programma sulla neve e sul ghiaccio.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Oggi, a causa delle condizioni meteo avverse, la gara di speed skating di Milano Cortina 2026 subirà un ritardo. Lunedì 19 febbraio, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 hanno segnato il debutto dello sci alpinismo, portando uno sport nuovo tra le gare in corso. Giorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 19 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svezia-Rep. Ceca, Italia-Svizzera, Cina-Germania. Con l'argento nella staffetta femminile dello short track ottenuto ieri, sono quattordici le medaglie olimpiche.