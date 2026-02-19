LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | iniziata la decisiva Italia-Svizzera

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è svolta la partita decisiva tra Italia e Svizzera, a causa di una sfida carica di tensione e emozioni. La competizione ha attirato migliaia di tifosi sugli spalti, mentre milioni seguivano l’evento in streaming. L'incontro ha visto un’intensa battaglia sulla neve con scivolate veloci e strategie attente. La tensione si è fatta sentire fin dai primi minuti, lasciando tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La gara continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: iniziata la decisiva Italia-Svizzera LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: Italia-Svizzera di curling decisiva, c’è lo sci alpinismoIl curling tra Italia e Svizzera ha attirato l’attenzione, dopo che un errore nel finale ha deciso la partita, causando tensione tra le squadre. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: iniziata Italia-USA di curling. C’è la discesa della combinataQuesta mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con l’Italia che si prepara alla sfida contro gli Stati Uniti nel curling. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: oro short track. Mosaner/Constantini bronzo nel curling; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi. LIVE Olimpiadi: Curling, Italia contro la Svizzera per la semifinale. Alle 9.50 lo Sci alpinismoQuesto il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Svezia-Rep. Ceca, Italia-Svizzera, Cina-Germania ... gazzetta.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: curling alle 9, in serata Gutmann nel pattinaggioGiorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 19 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it 18/2/26.Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l’argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche:rec x.com MILANO CORTINA | Sprint e staffetta mista, sci alpinismo tra scale e pendii. Le prime storiche medaglie alle Olimpiadi, ecco come funzionano le gare. #ANSA facebook