LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | inizia il libero di pattinaggio artistico USA-Canada importante per il medagliere azzurro
L’evento di pattinaggio artistico di oggi si svolge a causa delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che portano atleti da tutto il mondo a gareggiare nel cuore delle Alpi. Questa mattina, le coppie di Stati Uniti e Canada si sfidano nel libero, una prova decisiva per il medagliere italiano. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con gli spettatori che seguono ogni mossa sui monitor. La sfida tra i pattinatori prosegue con entusiasmo, mentre gli appassionati attendono i risultati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: azzurre in corsa contro il Canada. Inizia lo short trackIl 18 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate con lo short track, dopo il successo delle azzurre contro il Canada.
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: azzurri già spalle al muro nel curling, inizia il pattinaggio artisticoQuesta mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcune sorprese.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata.
Olimpiadi in diretta LIVE, Di Stefano quinto nella finale del pattinaggio velocità. Italia ko nel curling femminileGiorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 19 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Milano Cortina, la diretta: Di Stefano quinto nello speed skating, Giulia Murada quinta nello sci alpinismo, Italia quarta nella combianata nordicaGiulia Murada si qualifica come lucky loser per la finale della gara sprint di sci alpinismo. Eliminata invece Alba De Silvestro, quinta di manche. Murada è arrivata terza nella sua semifinale, dopo ... ilmattino.it
La caccia agli introvabili. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono diventate, senza ombra di dubbio, le più social di sempre. Questo porta, però, ad una sovra esposizione di qualsiasi cosa che sia legata ai Giochi: dalla passione improvvisa per il curling, alla facebook
#Olimpiadi Milano-Cortina, storica #Fontana: la più medagliata di sempre Con l’argento nella staffetta femminile dello short track ottenuto ieri, sono quattordici le medaglie olimpiche. Nessuno, in Italia, come lei Vittorio Cupi x.com