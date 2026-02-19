LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | Baumgartner fa sognare nel bob a 4 Tra poco lo sci alpinismo

Luca Baumgartner ha emozionato il pubblico con la sua gara nel bob a quattro, causando grande entusiasmo tra gli spettatori. La sua performance ha portato l’Italia a sperare in una medaglia, mentre si aspetta l’arrivo dello sci alpinismo tra pochi minuti. La giornata olimpica prosegue con intensità, tra sorprese e attese. I fan seguono con attenzione ogni aggiornamento, pronti a scoprire i risultati delle competizioni in corso. La sfida tra gli atleti continua senza sosta, con il ritmo delle gare che si intensifica.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. Il curling tra Italia e Svizzera ha attirato l'attenzione, dopo che un errore nel finale ha deciso la partita, causando tensione tra le squadre. Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 segnala che gli azzurri sono in svantaggio contro la Svizzera, a causa di un errore nello sci alpinismo. Giorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 19 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 l'energia dello sport si unisce a quella della solidarietà. Fin dalle prime luci dell'alba, i nostri Operatori e Volontari lavorano senza sosta per far vivere a tutti questo grande evento in totale sicurezza. Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Italia sempre 2ª: due medaglie anche oggi: - l'argento nella Staffetta donne short track - il bronzo nello Sci di fondo maschile: team sprint Arianna Fontana con l'argento nella staffetta arriva a 14 medaglie olimpiche.