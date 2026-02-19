LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 19 febbraio in DIRETTA | azzurri in rimonta nel curling! Murada e De Silvestro in semifinale

Il curling italiano ha fatto notizia quando Murada e De Silvestro hanno conquistato la semifinale, dopo una rimonta emozionante. La causa di questa vittoria deriva da un intenso sforzo nel secondo end, che ha cambiato l’andamento della partita contro una squadra favorita. I due atleti hanno mostrato grande determinazione, recuperando punti importanti negli ultimi minuti. La partita si è svolta nel palazzetto di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta. La sfida continua con la speranza di una medaglia per l’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 19 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.