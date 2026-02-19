LIVE Juventus-Wolfsburg 0-2 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | bianconere fuori dalla competizione pesante sconfitta in casa

La Juventus ha perso 2-0 contro il Wolfsburg nella partita di Champions League femminile, causando l’eliminazione dalla competizione. La sconfitta si è concretizzata con due gol nel primo tempo, nonostante le occasioni create dalle bianconere. Il risultato mette fine al cammino europeo della squadra italiana, che ha mostrato volontà ma ha subito la pressione avversaria. La gara si è giocata davanti a un pubblico di circa 5.000 spettatori allo stadio. Ora si pensa alle prossime sfide di campionato e coppa nazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 20.42 Sconfitta immeritata per le bianconere che hanno attaccato tutta la partita, pagano il poco cinismo sotto porta e la prestazione superlativa di Johannes tra i pali. Al contrario il Wolfsburg sfrutta le uniche occasioni avute. 98? Finisce la partita, Juventus-Wolfsburg 0-2 calcio femminile. Juventus fuori dalla Champions League femminile. 96? Gol di Zicai che chiude il match, Juventus-Wolfsburg calcio femminile 0-2. 94? Girelli di testa non riesce a mettere la palla in porta. 92? Juventus che meriterebbe il gol del pareggio per la mole di occasioni create.