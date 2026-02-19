LIVE Juventus-Wolfsburg 0-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | traversa di Ana Capeta!

La partita tra Juventus e Wolfsburg si conclude con una vittoria per le tedesche, grazie a un gol di Ana Capeta. La causa è un’azione in ripartenza che porta l’attaccante a colpire una traversa con una bella acrobazia al 58’. Prima di questo, Stolen Godo aveva sfiorato il pareggio con un destro a giro che è uscito di poco a lato. La Juventus ha tentato di rispondere, ma non è riuscita a trovare la rete. La sfida si è giocata sotto una pioggia battente che ha reso il campo scivoloso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? TRAVERSA DI ANA CAPETA in acrobazia. 56? Occasionissima per Stolen Godo con un destro a giro che non trova lo specchio della porta. 54? Grande occasione per le bianconere, Salvai di tacco dopo un corner non trova compagne sul secondo palo. 52? Beccari per Ana Capeta, la giocatrice portoghese è però in offside. 50? Beccari larga a destra per movimentare la fascia offensiva. 48? Nessun cambio all'inizio della ripresa. 46? Inizia il secondo tempo! 19.33 Si chiude il primo tempo con il vantaggio tedesco di Endemann, la Juventus dovrà fare di più nella ripresa per guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale.