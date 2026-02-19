LIVE Juventus-Wolfsburg 0-1 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

La partita tra Juventus e Wolfsburg termina il primo tempo con il vantaggio delle tedesche, grazie a Endemann, che ha segnato al 43’. La causa di questo risultato è stata una difesa meno attenta delle italiane, che hanno concesso troppo spazio alle avversarie. La Juventus ha tentato alcune azioni offensive, ma senza successo. Le ragazze di casa devono migliorare nella ripresa per rimettere in discussione il risultato. La partita riprenderà tra pochi minuti, con la speranza di un cambio di passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 Si chiude il primo tempo con il vantaggio tedesco di Endemann, la Juventus dovrà fare di più nella ripresa per guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Juventus-Wolfsburg 0-1 calcio femminile. 45? Bonansea non trova il pallone dentro l'aria di rigore. 43? Errore di Lenzini in fase offensiva. 41? Cross di Carbonell che non trova compagne. 39? Destro di Beccari troppo lento per spaventare il Wolfsburg. 37? Aumenta il pressing bianconero. 35? Brutto errore di Walti che non trova Schatzer.